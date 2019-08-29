2019-08-29T08:30:47+03:00
Происшествия

В Татарстане 5-летняя девочка утонула в сливном колодце возле дома

Медики оказались бессильны
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Трагедия произошла в семье сельских жителей в селе Рунга Буинского района республики. В среду, 28 августа, возле частного дома на улице Коммунаров играла пятилетняя девочка. Рядом с палисадником перед домом был расположен сливной колодец глубиной два метра. Хозяин прикрыл его двухсантиметровой фанерой, которая провалилась во внутрь, когда малышка наступила на нее.

Девочка упала в колодец и утонула. Ее обнаружил 45-летний отец в 18.18. Он поднял ребенка на поверхность, вызвал спасателей и медиков, но после проведенных реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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