СМИ: Сорокин переходит из "Рубина" в "Краснодар", сумма трансфера 4 миллиона евро

СЕГОДНЯ 20:33 2019-08-28T20:33:22+03:00

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Защитник "Рубина" Егор Сорокин близок к уходу из клуба. По данным ряда СМИ, футболист находится в шаге от перехода в "Краснодар". В прессе даже фигурирует сумма - 4 миллиона евро.

По данным известного журналиста Нобеля Арустамяна, "Краснодар" очень заинтересован в Сорокине и намерен завершить сделку до закрытия трансферного окна, которое прекратит работу 2 сентября.

В минувшем сезоне Сорокин был лидером "Рубина", забив 6 голов. По два точных удара он нанес в ворота "Спартака" и "Зенита". Не мудрено, что московский и питерский клуб наводили справки о переходе игрока, но дальше разговоров речь тогда не зашла.

ИСТОЧНИК KP.RU