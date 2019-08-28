В IT-парке по инициативе депутатов Госсовета от «Единой России» прошли общественные слушания по реализации национального проекта «Цифровая экономика»

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-28T19:34:16+03:00

В слушаниях приняли участие ответственные за цифровую трансформацию муниципальных образований Республики Татарстан, представители ИТ и бизнес сообществ, а также потенциальные участники конкурсных отборов на получение мер поддержки в рамках национального п

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По инициативе депутатов Госсовета от партии «Единая Россия» создана Рабочая группа по контролю реализации национальных проектов в Татарстане. Целью партийного контроля является повышение эффективности исполнения национальных проектов, достижения ими целей и результатов, и, как следствие, обеспечения благополучия и повышения качества жизни населения. Рабочая группа регулярно организует общественные слушания по реализации нацпроектов.

Ключевыми целями национального проекта «Цифровая экономика» являются: создание устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

«Цифровая экономика охватывает все сферы жизни, будь то здравоохранение, социальная сфера или промышленность. В медицине – это электронные медкарты, онлайн регистрация на приемы к врачу, в образовании – это возможность детям из любых районов республики иметь доступ к современному оборудованию и быть в глобальном тренде, в бизнесе – это снижение себестоимости товара за счет средств автоматизации и цифровизации. Задача, поставленная Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, стоит очень четко: эффективность вложений, максимум отдачи!», - пояснил министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

Уже сейчас в Татарстане реализуется ряд цифровых проектов. Большой популярностью среди населения пользуются электронные государственные и муниципальные услуги. С 2012 года в республике работает система «Народный контроль», большое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров для IT-сферы. Сейчас в Татарстане работают две IT-школы, открыто 50 IT-классов в муниципальных образованиях, в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске открыты детские технопарки «Кванториум» для ускоренного технического развития детей. Высшее IT-образование предоставляется в Казанском федеральном университете, в Иннополисе, в Энергетическом университете и других учреждениях.

В ходе общественных слушаний были рассмотрены основные аспекты цифровой трансформации, в том числе повышение цифровой грамотности и участие в программах обучения цифровой экономики, а также получение мер поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». «Сегодняшние общественные слушания были очень полезны как для слушателей, которые получили исчерпывающую информацию о реализации проектов, так и для организаторов, чтобы понять, какие вопросы остаются в поле зрения», - отметила руководитель Рабочей группы «Единой России» по контролю реализации нацпроектов в Татарстане, заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Было высказано несколько предложений, которые рабочая группа планирует взять в работу. Например, с точки зрения реализации национальных проектов очень важен срез общественного мнения, анализ которого можно провести массово и эффективно с помощью цифровых технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU