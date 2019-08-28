В IT-парке по инициативе депутатов Госсовета от «Единой России» прошли общественные слушания по реализации национального проекта «Цифровая экономика»
По инициативе депутатов Госсовета от партии «Единая Россия» создана Рабочая группа по контролю реализации национальных проектов в Татарстане. Целью партийного контроля является повышение эффективности исполнения национальных проектов, достижения ими целей и результатов, и, как следствие, обеспечения благополучия и повышения качества жизни населения. Рабочая группа регулярно организует общественные слушания по реализации нацпроектов.
Ключевыми целями национального проекта «Цифровая экономика» являются: создание устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения.
«Цифровая экономика охватывает все сферы жизни, будь то здравоохранение, социальная сфера или промышленность. В медицине – это электронные медкарты, онлайн регистрация на приемы к врачу, в образовании – это возможность детям из любых районов республики иметь доступ к современному оборудованию и быть в глобальном тренде, в бизнесе – это снижение себестоимости товара за счет средств автоматизации и цифровизации. Задача, поставленная Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, стоит очень четко: эффективность вложений, максимум отдачи!», - пояснил министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.
Уже сейчас в Татарстане реализуется ряд цифровых проектов. Большой популярностью среди населения пользуются электронные государственные и муниципальные услуги. С 2012 года в республике работает система «Народный контроль», большое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров для IT-сферы. Сейчас в Татарстане работают две IT-школы, открыто 50 IT-классов в муниципальных образованиях, в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске открыты детские технопарки «Кванториум» для ускоренного технического развития детей. Высшее IT-образование предоставляется в Казанском федеральном университете, в Иннополисе, в Энергетическом университете и других учреждениях.
В ходе общественных слушаний были рассмотрены основные аспекты цифровой трансформации, в том числе повышение цифровой грамотности и участие в программах обучения цифровой экономики, а также получение мер поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». «Сегодняшние общественные слушания были очень полезны как для слушателей, которые получили исчерпывающую информацию о реализации проектов, так и для организаторов, чтобы понять, какие вопросы остаются в поле зрения», - отметила руководитель Рабочей группы «Единой России» по контролю реализации нацпроектов в Татарстане, заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.
Было высказано несколько предложений, которые рабочая группа планирует взять в работу. Например, с точки зрения реализации национальных проектов очень важен срез общественного мнения, анализ которого можно провести массово и эффективно с помощью цифровых технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU