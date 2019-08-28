В Татарстане может похолодать до 2 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-28T18:07:59+03:00

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Прогноз погоды на ближайшие сутки мало порадует жителей Татарстана. Так, 29 августа практически на всей территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, северный, местами сильный порывами до 16-17 м/с. Осадков не ожидается.

Что касается температуры воздуха, то ночью в некоторых районах Татарстана температура воздуха может опуститься до 2 градусов тепла. В Казани ожидается от 4 до 6 граусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 15 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU