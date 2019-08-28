2019-08-28T17:34:19+03:00
Общество

Ульяновск почти готов к отопительному сезону

Готовность составляет 98,3%
Владимир КРУПСКИЙ
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Полная готовность должна быть достигнута к начале осени.Полная готовность должна быть достигнута к начале осени.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ульяновск почти готов к старту отопительного сезона. Глава города Сергей Панчин поручил руководителям всех ресурсоснабжающих и управляющих жилым фондом организаций, а также объектов социальной сферы до 1 сентября достигнуть 100-процентной готовности в соответствии с графиком.

- По состоянию на 28 августа общая готовность Ульяновска к зиме составляет 98,3%, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в графике не учтены дома, где идёт капитальный ремонт за счёт средств Фонда модернизации ЖКХ или по решению суда – таких на территории города 31. Работы на них должны завершиться не позднее 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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