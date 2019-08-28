В День знаний 2 сентября в Марий Эл и Чувашии запрещена продажа алкоголя
За исключением мест общественного питания
Розничная продажа запрещена с 00.00 часов до 24.00 часов 1 сентябряФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
2 сентября из-за Дня знаний в Марий Эл и Чувашии будет запрещена продажа алкогольной продукции.
Мэрии Йошкар-Олы и Чебоксар обращают внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, что дополнительные ограничения установлены Законами республик.
Так, розничная продажа запрещена с 00.00 часов до 24.00 часов 1 сентября, за исключением мест общественного питания.
Но так как в этом году День знаний приходится на воскресенье, запрет переносится на следующий за 1 сентября рабочий день - 2 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU