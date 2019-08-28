В День знаний 2 сентября в Марий Эл и Чувашии запрещена продажа алкоголя

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-28T17:17:26+03:00

Розничная продажа запрещена с 00.00 часов до 24.00 часов 1 сентября Фото: Алина НИЗАМОВА

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2 сентября из-за Дня знаний в Марий Эл и Чувашии будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Мэрии Йошкар-Олы и Чебоксар обращают внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, что дополнительные ограничения установлены Законами республик.

Так, розничная продажа запрещена с 00.00 часов до 24.00 часов 1 сентября, за исключением мест общественного питания.

Но так как в этом году День знаний приходится на воскресенье, запрет переносится на следующий за 1 сентября рабочий день - 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU