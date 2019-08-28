Из-за соревнований по триатлону в Казани временно изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-28T16:44:27+03:00

Это произойдет в последний день лета

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31 августа в Казани временно изменится схема движения ряда автобусных маршрутов. Это связано с проведением соревнований по триатлону Timerman Kazan Triathlon Full 2019.

С 5.30 до 19.00 автобусные маршруты №№28, 43, 54 будут курсировать по следующим схемам:

№28 – проспект Амирхана – улица Чистопольская – улица Декабристов – улица Кремлевская дамба – улица Батурина – улица Карла Маркса – ЦПКО – далее по маршруту;

№43 – проспект Амирхана – улица Чистопольская – улица Декабристов – улица Кремлевская дамба – улица Лево-Булачная – улицаТатарстан – улица Тукая – площадь Вахитова – далее по маршруту;

№54 – проспект Амирхана – улица Чистопольская – улица Декабристов – улица Кремлевская дамба – улица Батурина – улица Карла Маркса – улица Пушкина – далее по маршруту.

С 11.00 до полуночи автобусы №№22, 28, 89 будут следовать по маршруту: улица Карла Маркса – улица Батурина – Кремлевская набережная - площадь Тысячелетия – улица Кремлевская дамба – далее по маршрутам.

С 5.30 до 19.00 автобусы №№1, 4, 25 будут курсировать по схемам:

№1 улица Ершова – улица Карла Маркса – улица Пушкина – далее по маршруту;

№№4, 25 улица Ершова – улица Карла Маркса – улица Пушкина – улица Островского – улица Миннуллина – улица Салимжанова – улица Назарбаева – далее по маршрутам, сообщает Комитет по транспорту.

Напомним, 31 августа в Казани пройдут соревнования по триатлону Timerman Kazan Triathlon Full 2019. В соревновании примут участие более 700 спортсменов со всей России. Соревнования включат в себя следующие дисциплины: спринт на 750 метров, эстафету-спринт, олимпийскую дистанцию на 1,5 километра, «железную» дистанцию, эстафету железной дистанции и детский забег Timerkids.

ИСТОЧНИК KP.RU