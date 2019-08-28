БОС «Нижнекамскнефтехима»: дан старт после реконструкции

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-28T15:33:21+03:00

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Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции состоялось открытие биологических очистных сооружений (БОС). В торжестве приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава НМР Айдар Метшин, генеральный директор научно-производственной компании «Медиана-фильтр» (г. Москва) Александр Жадан и другие официальные лица.

Реконструкция биологических очистных сооружений является одним из главных экологических проектов компании. В эксплуатацию они введены в 1966 году. Генеральным разработчиком технологии и исполнителем проектной документации являлся ГПИ «Союзводоканалпроект» (г. Москва).

На БОС поступают как хозяйственно-бытовые стоки из Нижнекамска, так и промышленные с производственной площадки. Доля городских стоков составляет -19%. Она формируется от населения, от различных организаций и предприятий: автозаправочных станций, автомоек, гаражных кооперативов, автосервисов, медицинских учреждений, торговых центров, а также с предприятий, расположенных в поселке Строителей и в районе БСИ.

81% стоков, поступающих на БОС - это стоки более 60-ти предприятий, расположенных на промышленной площадке. В их числе ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «СГ-транс», ООО «Преттль-НК», ООО «Челны-Бройлер», ООО «Индустриальный парк «Пионер», ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» и многие другие.

В 60-е годы город Нижнекамск строился одновременно с «Нижнекамскнефтехимом» за счет средств предприятия. И в свое время было решено совместить очистку промышленных, городских и коммунальных стоков в одном месте, так как это было выгодно технологически, экономически и географически. Под очистные сооружения проектировщики определили территорию, которая находится в удалении от города и значительно ниже его и промплощадки, поэтому стоки сюда поступают самотеком. При другом расположении БОС стоки пришлось бы перекачивать с помощью насосных станций, а это в разы увеличило бы стоимость их очистки.

Расширение БОС продолжалось до середины 80-х годов и в результате их мощность с 56 тысяч кубометров в сутки увеличилась до 213 тысяч.

В четвертую экологическую программу, которую реализует предприятие с 2014 по 2020 гг., стоимостью 7,2 млрд рублей, при поддержке АО «ТАИФ», вошла также реконструкция БОС. Ее цель - заменить устаревшие производственные здания и сооружения, оборудование, а также внедрить современную технологию очистки стоков с постройкой новых объектов, что в конечном итоге позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Нижнекамском муниципальном районе.

Генеральным проектировщиком 1-го этапа реконструкции биологических очистных сооружений выступило АО «МосводоканалНИИпроект», разработчик технической документации - ООО «АСП-АКВА».

Первый этап был осуществлен в 2016 году. Заново был построен и оборудован весь узел механической очистки хозбытовых стоков, построено здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы специальные установки обезвреживания парогазовых смесей. Весь комплекс оснащен самым современным оборудованием и герметичен – пахнущие выбросы теперь нейтрализуются.

Реализация данного этапа позволила уловить из стоков взвешенные вещества и отбросы минимальным размером 5 мм, максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказывается на концентрации ила в аэротенках и, в свою очередь, повышает качество биологической очистки, в результате концентрация железа в стоках снижена на 19%, алюминия – на 16%, сульфатов – на 17%, фенолов – на 35%, формальдегида – на 52%, а метанола – на 71%!

На первый этап реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков предприятие направило 610,4 млн рублей (с НДС).

В 2018 году начался второй этап реконструкции БОС. Кардинальные изменения претерпел узел приема и механической очистки промышленных стоков. Разработчик проектной документации - ООО «АСП-АКВА», поставка технологического оборудования и технологии - АО «НПК Медиана-фильтр».

В рамках второго этапа на узле очистки промышленных стоков реконструированы и построены новые здания и сооружения: приёмная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Все объекты абсолютно герметичны. Таким образом, возможность попадания неприятных запахов в атмосферу в процессе очистки стоков исключается. Еще одна особенность – новейшие газоочистные установки – биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Данная технология является одной из лучших в Европе. Эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%.

В целом реконструированный объект обладает рядом существенных преимуществ: весь процесс очистки стоков проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС; использование бассейна для сбора ловушечного продукта предназначено для улавливания из стоков нефтепродуктов; применение аэротенков закрытого типа позволит отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи; использование активного ила (группы специальных бактерий) улучшит эффективность очистки стоков от органических соединений и нефтепродуктов.

Также в рамках второго этапа проведена реконструкция химического отделения лаборатории БОС с оснащением современным оборудованием. Здесь контролируют качество входящих бытовых и химзагрязенных стоков, поверхностных и грунтовых вод, ежедневно мониторят количество микроорганизмов, которые участвуют в очистке сточных вод. Появилась на очистных сооружениях и видеопанель, на которой отображается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.

Модернизация второго этапа реконструкции БОС обошлась «Нижнекамскнефтехиму» в 1,255 млрд рублей (с НДС).

Параллельно с марта 2019 года идет строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. Его протяженность почти 15 километров. Коллектор укладывают двумя способами: открытым и методом микротоннелирования. Последний используют при прокладке трубопровода через автодорожные и ж/д переезды. Новый коллектор позволит увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысить ее безопасность и снизить экологическую нагрузку. Стоимость реализации данного проекта составляет 1,501 млрд рублей (с НДС).

Общая стоимость реконструкции БОС, включая строительство нового коллектора, составила более трех миллиардов рублей с НДС.

В результате масштабной реконструкции БОС обеспечены:

- надежная очистка стоков в условиях динамики развития производственных мощностей предприятий Нижнекамского промышленного узла

и инфраструктуры города;

- увеличение пропускной способности и надежности системы транспортировки стоков к сооружениям очистки и выпуска очищенных стоков в водоем;

- комфортное проживание жителей города Нижнекамска и близлежащих населенных пунктов, поскольку исключит попадание неприятных запахов в атмосферу, а также загрязняющих веществ в воду и почву.

ПАО «Нижнекамскнефтехим», внедрив в ходе реконструкции БОС самые современные технологии и новейшее оборудование, успешно реализовало важный экологический проект, направленный на комплексное решение вопросов охраны окружающей среды. Благодаря реконструкции БОС обеспечена основа для экологически безопасного развития города Нижнекамска и района в условиях устойчивого промышленного роста.

ИСТОЧНИК KP.RU