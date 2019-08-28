Матч «Ростов»-«Рубин» – самый посещаемый в седьмом туре РПЛ
Матч между «Ростовом» и казанским «Рубином», который прошел 25 августа, российской стал самым посещаемым в седьмом туре премьер-лиги. Игра тогда завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, игру на «Ростов-Арене» посетили 35031 болельщик. Также в тройке самых посещаемых матчей «Крылья Советов»-«Спартак», где присутствовали 32286 болельщиков, и «Краснодар»-«Локомотив», за которым наблюдали 31231 человек.
На данный момент казанцы расположились на девятой строчке турнирной таблицы. В следующем матче 31 августа «Рубин» дома примет «Сочи». Начало игры назначено на 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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