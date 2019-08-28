Академия «Ак Барса» запускает бесплатную программу для юных хоккеистов

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-28T19:41:42+03:00

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В Казани Академия хоккея «Ак Барс» запускает новую бесплатную программу.

– Мы понимаем, что не у всех есть финансовая возможность обеспечить ребенку занятия хоккеем, – говорится в сообщении Академии в соцсети. – Мы хотим, чтобы все имели возможность полюбить хоккей в раннем возрасте.

Социальная программа «Айда в хоккей» стартует 14 сентября. Бесплатные тренировочные занятия пройдут для ребят 2015 года рождения из семей с малым уровнем достатка. Занятия будут проходить в форме игр. А в течение сезона юных спортсменов ждут праздники и призы и подарки за проявленное старание во время тренировок.

Тренировки не только укрепят здоровье детей, но и помогут подготовиться к поступлению в школу Академии через год.

ИСТОЧНИК KP.RU