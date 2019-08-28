В Казани во время пожара с балкона 9 этажа спасли 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-28T14:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о возгорании в тамбуре на 9-м этаже одной из высоток на улице Амирхана Ново-Савиновского района столицы Татарстана поступило днем от очевидцев. Они сообщили, что в тамбуре горит ящик для хранения овощей. Общая площадь пожара составила два "квадрата".

Подъезд заволокло черным едким дымом, и он начал просачиваться в квартиры. В одной из них находилась 11-летняя девочка. Она вышла на балкон и начала звать на помощь.

Прибыв на место пожара, огнеборцы разделились. Одна половина по лестничным маршам однималась наверх, чтобы приступить к тушению. Вторая к балкону девятого этажа развернула и установила пожарную автолестницу. С ее помощью удалось эвакуировать девочку и передать её для осмотра медикам.

- Ребёнок не пострадал, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU