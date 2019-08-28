2019-08-28T18:35:59+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле лихач выехал на "красный", пострадала пассажирка Lada X-Ray

48-летняя женщина доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Столкновение на перекрестке местной автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск и улицы Мышино произошло днем 27 августа. Перекресток оснащен светофором, так что вычислить виновника ДТП труда не составило. 40-летний водитель отечественной легковушки Lada Vesta, по предварительным данным, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Его автомобиль врезался в Lada X-Ray, которой управлял 51-летний водитель.

- В результате аварии 48-летняя пассажир автомашины Lada X-Ray доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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