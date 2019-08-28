В Марий Эл 17-летний водитель опрокинул в кювет легковушку

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-28T14:15:39+03:00

Он и его 16-летняя пассажирка находятся в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа ночью в Горномарийском районе республики. 17-летний подросток, не имеющий водительских прав и опыта вождения, взял покататься родительскую легковушку ВАЗ. Он вместе с 16-летней подругой разогнался так, что на 25-м километре местной автодороги «Козьмодемьянск – Большой Сундырь» не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

- В результате аварии водитель и 16-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU