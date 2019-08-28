В Марий Эл 17-летний водитель опрокинул в кювет легковушку
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа ночью в Горномарийском районе республики. 17-летний подросток, не имеющий водительских прав и опыта вождения, взял покататься родительскую легковушку ВАЗ. Он вместе с 16-летней подругой разогнался так, что на 25-м километре местной автодороги «Козьмодемьянск – Большой Сундырь» не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
- В результате аварии водитель и 16-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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