1 сентября в Йошкар-Оле перекроют несколько улиц и ограничат остановку транспорта

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-28T15:43:00+03:00

Остановка же будет ограничена с 20.00 31 августа до 10.30 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 1 сентября, в Йошкар-Оле будет перекрыт ряд улиц и ограничена остановка транспорта. Причина этого – торжественное шествие в честь Дня знаний, которое пройдет с 9.00 до 10.30.

В частности, перекрыты будут улицы Волкова (от Ленинского проспекта до Гоголя), Комсомольская (от проспекта Гагарина до Пушкина), Хасанова (от проспекта Гагарина до Карла Маркса), Карла Маркса (от Хасанова до дома №105а на Маркса) и проспекты Ленинский (от проспекта Гагарина до Волкова) и Гагарина (от Ленинского проспекта до Хасанова).

Остановка же будет ограничена с 20.00 31 августа до 10.30 1 сентября на участке улицы Волкова от Ленинского проспекта до Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU