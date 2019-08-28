2019-08-28T15:43:00+03:00
Авто

1 сентября в Йошкар-Оле перекроют несколько улиц и ограничат остановку транспорта

Причина этого – торжественное шествие в честь Дня знаний
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Остановка же будет ограничена с 20.00 31 августа до 10.30 1 сентябряОстановка же будет ограничена с 20.00 31 августа до 10.30 1 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 сентября, в Йошкар-Оле будет перекрыт ряд улиц и ограничена остановка транспорта. Причина этого – торжественное шествие в честь Дня знаний, которое пройдет с 9.00 до 10.30.

В частности, перекрыты будут улицы Волкова (от Ленинского проспекта до Гоголя), Комсомольская (от проспекта Гагарина до Пушкина), Хасанова (от проспекта Гагарина до Карла Маркса), Карла Маркса (от Хасанова до дома №105а на Маркса) и проспекты Ленинский (от проспекта Гагарина до Волкова) и Гагарина (от Ленинского проспекта до Хасанова).

Остановка же будет ограничена с 20.00 31 августа до 10.30 1 сентября на участке улицы Волкова от Ленинского проспекта до Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ульяновск почти готов к отопительному сезону
В День знаний 2 сентября в Марий Эл и Чувашии запрещена продажа алкоголя
В Кукморе прошел День «Единой России»
Из-за соревнований по триатлону в Казани временно изменится схема движения транспорта
Семья Госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева вошла в тройку «богатейших кланов России»
Матч «Ростов»-«Рубин» – самый посещаемый в седьмом туре РПЛ
БОС «Нижнекамскнефтехима»: дан старт после реконструкции
Юная видеоблогерша из Чебоксар стала одной из самых высокооплачиваемых в России
В Казани во время пожара с балкона 9 этажа спасли 11-летнюю девочку
В Марий Эл 17-летний водитель опрокинул в кювет легковушку
Общая сумма долгов предприятий Чувашии превысила 647 миллиардов рублей
В Казани будут судить мужчину, устроившего стрельбу на улице Островского
В Нижнекамске появится братская могила солдат, погибших во время боя у Великих Лук