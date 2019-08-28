В Казани будут судить мужчину, устроившего стрельбу на улице Островского

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-28T13:21:37+03:00

Мужчину будут судить за убийство и покушение на убийство Фото: Из материалов пресс-службы

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Стрельба в центре столицы Татарстана произошла 25 декабря на улице Островского. Как сообщает СУ СКР Татарстана, 55-летний Ринат Раимджанов решил расправиться с 35-летним экс-участником ОПГ "Тукаевские". Дело в том, что в октябре 2017 года на Раимджанова совершили разбойное нападение участники этой группировки, и он решил, что тот самый 35-летний мужчина может быть причастен к нападению на него.

Свой план мести злоумышленник осуществил через год, 25 декабря 2018 года. В тот день он увидел, что автомобиль обидчика был припаркован на улице Островского. Вооружившись пистолетом ТТ, обвиняемый дождался хозяина. Но тот вышел вместе со своим 47-летним знакомым. Когда мужчины сели в автомобиль, Раимджанов через стекло начал стрелять. Он ранил потерпевшего в плечо и приказал выйти из салона. Попытка обезоружить оказалась неудачной, тот выстрелил потерпевшему в голову. Затем злоумышленник ранил второго мужчину и скрылся.Потерпевшие были доставлены в БСМП, где один из них скончался.

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство человека, в связи с выполнением им общественного долга", "Покушение на убийство двух лиц" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Скрывшегося Раимджанова отыскали и задержали 15 мая 2019 года на съемной квартире в поселке Осиново. При этом у него было изъято использовавшееся при совершении преступления оружие.

- Вину Раимджанов признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU