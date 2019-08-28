2019-08-28T13:21:37+03:00
Происшествия

В Казани будут судить мужчину, устроившего стрельбу на улице Островского

Один из раненных мужчин скончался в больнице, второму удалось выжить
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчину будут судить за убийство и покушение на убийствоМужчину будут судить за убийство и покушение на убийствоФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Стрельба в центре столицы Татарстана произошла 25 декабря на улице Островского. Как сообщает СУ СКР Татарстана, 55-летний Ринат Раимджанов решил расправиться с 35-летним экс-участником ОПГ "Тукаевские". Дело в том, что в октябре 2017 года на Раимджанова совершили разбойное нападение участники этой группировки, и он решил, что тот самый 35-летний мужчина может быть причастен к нападению на него.

Свой план мести злоумышленник осуществил через год, 25 декабря 2018 года. В тот день он увидел, что автомобиль обидчика был припаркован на улице Островского. Вооружившись пистолетом ТТ, обвиняемый дождался хозяина. Но тот вышел вместе со своим 47-летним знакомым. Когда мужчины сели в автомобиль, Раимджанов через стекло начал стрелять. Он ранил потерпевшего в плечо и приказал выйти из салона. Попытка обезоружить оказалась неудачной, тот выстрелил потерпевшему в голову. Затем злоумышленник ранил второго мужчину и скрылся.Потерпевшие были доставлены в БСМП, где один из них скончался.

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство человека, в связи с выполнением им общественного долга", "Покушение на убийство двух лиц" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Скрывшегося Раимджанова отыскали и задержали 15 мая 2019 года на съемной квартире в поселке Осиново. При этом у него было изъято использовавшееся при совершении преступления оружие.

- Вину Раимджанов признал частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нападение на мужчин в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общая сумма долгов предприятий Чувашии превысила 647 миллиардов рублей
В Нижнекамске появится братская могила солдат, погибших во время боя у Великих Лук
В Татарстане в лесу нашли пенсионера, который повредил ногу и у него произошел инсульт
Летом 2019 года в загородных лагерях Чувашии отдохнули почти 19 тысяч детей
В Татарстане очевидцы спасли упавшую в Волгу женщину
Во время WorldSkills 2019 в Казани общественным транспортом воспользовались порядка 2,8 миллиона человек
В Татарстане дети спаслись из горящего дома
В Татарстане гость пытался зарезать и задушить 16-летнюю дочь сожительницы
В Казани известный казахский певец навестил свою фанатку, которая с семи лет борется с опухолью мозга
Татарстан поможет Китаю организовать следующий чемпионат WorldSkills
В Казани зекам пытались доставить телефоны в мешках с цементом
В Марий Эл в массовой аварии пострадали люди
В Казани приготовят самый большой "Талкыш-калеве"
В Казани задержали перекупщиков билетов на закрытие WorldSkills
Три подростковых клуба открылись в Казани после капремонта
Теперь с чемпионскими годами на воротнике: "Ак Барс" презентовал новую форму на сезон
Более 60 тысяч ульяновских школьников сядут за парты в новом учебном году
В Казани восстановили сломанную вандалами остановку
В Татарстане отремонтировали дорогу из Актаныша в Поисево
В Казани пройдет международный кинофестиваль
В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака
Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"