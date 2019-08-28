В Нижнекамске появится братская могила солдат, погибших во время боя у Великих Лук

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-28T13:12:03+03:00

В ней захоронят останки 18 красноармейцев, которые пали в бою у Великих Лук

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Стало известно, что в Нижнекамске на аллее почетных граждан городского кладбища в скором времени появится братская могила. В ней захоронят останки 18 солдат, которые погибли в бою у Великих Лук во время Великой Отечественной войны.

- 80 лыжный батальон формировался в Казани из местных призывников, среди 561 человека были и уроженцы нижнекамской земли. Больше половины из них погибли, пока добирались до точки назначения (зимой 1942-го были сорокаградусные морозы, обозы с питанием отставали из-за снега), а во время боя у деревни Липенка пали смертью храбрых ещё около 100 человек, - сообщает пресс-служба Нижнекамска.

Бой тогда длился порядка суток. Батальон уничтожил большое количество фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU