Летом 2019 года в загородных лагерях Чувашии отдохнули почти 19 тысяч детей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-28T12:37:28+03:00

На проведение летней оздоровительной кампании было потрачено более 474 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 28 по 30 августа в Чувашии закончится четвертая смена в детских оздоровительных лагерях. За лето в 383 подобных организациях успели отдохнуть 18,8 тысячи детей. Такие цифры были названы на еженедельном совещании в Доме правительства республики.

На проведение летней оздоровительной кампании было потрачено более 474 миллионов рублей.

Отметим, что за три месяца в регионе было проведено 16 профильных смен с участием более тысячи школьников. А с начала года в лагерях Чувашии отдохнули 5,7 тысячи детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 801 ребенок отдохнул бесплатно, а еще 2374 – с оплатой 5% от средней стоимости путевки.

ИСТОЧНИК KP.RU