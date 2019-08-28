В Татарстане в лесу нашли пенсионера, который повредил ногу и у него произошел инсульт

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-28T12:55:05+03:00

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В службу "112" позвонили родственники 82-летнего пенсионера из Тукаевского района республики. Они рассказали, что он в 4.00 во вторник, 27 августа, отправился из СНТ "Дизелист-3" за дровами в лес и пропал. Мужчина - инвалид детства, телефон с собой не брал, и родня очень за него переживает.

На поиски отправились спасатели Набережночелнинского ПСО МЧС России. Они отыскали потерявшегося пенсионера в 200 метрах от СНТ. Мужчина получил травму ноги, и у него появились признаки острого нарушения мозгового кровообращения - инсульта. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пенсионера в городскую больницу №5 Набережных Челнов.

- Причина происшествия – ухудшение состояния здоровья - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU