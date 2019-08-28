2019-08-28T12:55:05+03:00
Происшествия

В Татарстане в лесу нашли пенсионера, который повредил ногу и у него произошел инсульт

Мужчина госпитализирован в больницу №5 Набережных Челнов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В службу "112" позвонили родственники 82-летнего пенсионера из Тукаевского района республики. Они рассказали, что он в 4.00 во вторник, 27 августа, отправился из СНТ "Дизелист-3" за дровами в лес и пропал. Мужчина - инвалид детства, телефон с собой не брал, и родня очень за него переживает.

На поиски отправились спасатели Набережночелнинского ПСО МЧС России. Они отыскали потерявшегося пенсионера в 200 метрах от СНТ. Мужчина получил травму ноги, и у него появились признаки острого нарушения мозгового кровообращения - инсульта. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пенсионера в городскую больницу №5 Набережных Челнов.

- Причина происшествия – ухудшение состояния здоровья - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общая сумма долгов предприятий Чувашии превысила 647 миллиардов рублей
В Казани будут судить мужчину, устроившего стрельбу на улице Островского
В Нижнекамске появится братская могила солдат, погибших во время боя у Великих Лук
Летом 2019 года в загородных лагерях Чувашии отдохнули почти 19 тысяч детей
В Татарстане очевидцы спасли упавшую в Волгу женщину
Во время WorldSkills 2019 в Казани общественным транспортом воспользовались порядка 2,8 миллиона человек
В Татарстане дети спаслись из горящего дома
В Татарстане гость пытался зарезать и задушить 16-летнюю дочь сожительницы
В Казани известный казахский певец навестил свою фанатку, которая с семи лет борется с опухолью мозга
Татарстан поможет Китаю организовать следующий чемпионат WorldSkills
В Казани зекам пытались доставить телефоны в мешках с цементом
В Марий Эл в массовой аварии пострадали люди
В Казани приготовят самый большой "Талкыш-калеве"
В Казани задержали перекупщиков билетов на закрытие WorldSkills
Три подростковых клуба открылись в Казани после капремонта
Теперь с чемпионскими годами на воротнике: "Ак Барс" презентовал новую форму на сезон
Более 60 тысяч ульяновских школьников сядут за парты в новом учебном году
В Казани восстановили сломанную вандалами остановку
В Татарстане отремонтировали дорогу из Актаныша в Поисево
В Казани пройдет международный кинофестиваль
В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака
Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"