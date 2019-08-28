Во время WorldSkills 2019 в Казани общественным транспортом воспользовались порядка 2,8 миллиона человек

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-28T11:52:37+03:00

Рабочих день у автобусов, троллейбусов и трамваев все эти дни начинался в 4.30

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 27 августа, в Казани закончился мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Несмотря на то, что мероприятие проходило всего 5 дней, общественным транспортом города успели воспользоваться порядка 2,8 миллиона человек. 61,7 тысяч из них - волонтеры и аккредитованные лица.

Отметим, что в Казани все эти дни работали 800 автобусов, 140 троллейбусов и 106 трамваев и метрополитен. Кроме того, до стадиона «Казань Арена» были организованы бесплатные шаттлы. Нареканий на их работу не было.

Рабочий день у общественного транспорта начинался в 4.30 и заканчивался в 1.00.

- Была обновлена форменная одежда водителей и кондукторов, Комитет по транспорту Казани провел внеплановые проверки с выездом в транспортные предприятия. Вместе с Роспотребнадзором сотрудники комитета проверяли санитарное состояние салонов подвижного состава. На остановках общественного транспорта к чемпионату рабочих профессий установили 70 новых информационных табло, - сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU