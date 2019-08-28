В Татарстане очевидцы спасли упавшую в Волгу женщину

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-28T12:15:57+03:00

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ЧП произошло 27 августа, во вторник, в 15.34. Во время прогулки по берегу Волги в селе Нижний Услон в Верхнеуслонском районе республики споткнулась и скатилась с обрыва в воду 34-летняя женщина. Она попыталась выбраться сама, но не смогла и начала тонуть. На помощь к ней сразу бросились очевидцы.

Пока одни вызывали медиков, другие сумели вытащить потерявшую сознание пострадавшую на берег. Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в Верхнеуслонскую ЦРБ.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU