В Татарстане дети спаслись из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-28T11:34:57+03:00

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Сообщение о том, что на улице Королева на железнодорожном разъезде Куркачи в Высокогорском районе республики горит частный дом, поступило в 15.28 во вторник, 27 августа.

К приезду пожарных самостоятельно эвакуировались из горящего дома двое детей в возрасте четырех и 15 лет. Огнеборцы выяснили, что горят матрац и стены в частном одноэтажном кирпичном жилом доме. Сам дом размером в плане 10х10 метров, общая площадь возгорания составила пять "квадратов".

- Пожар потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений местными жителями, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU