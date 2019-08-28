2019-08-28T11:34:57+03:00
Происшествия

В Татарстане дети спаслись из горящего дома

ЧП произошло в Высокогорском районе
Лика ИСАЕВА
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Огонь появился днем в частном домеОгонь появился днем в частном домеФото: Из материалов пресс-службы
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Сообщение о том, что на улице Королева на железнодорожном разъезде Куркачи в Высокогорском районе республики горит частный дом, поступило в 15.28 во вторник, 27 августа.

К приезду пожарных самостоятельно эвакуировались из горящего дома двое детей в возрасте четырех и 15 лет. Огнеборцы выяснили, что горят матрац и стены в частном одноэтажном кирпичном жилом доме. Сам дом размером в плане 10х10 метров, общая площадь возгорания составила пять "квадратов".

- Пожар потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений местными жителями, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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