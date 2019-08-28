В Казани зекам пытались доставить телефоны в мешках с цементом
Благодаря бдительности сотрудников ИК-18 УФСИН Татарстана к зекам, отбывающим наказание в этой колонии, не дошла посылка с запрещенными предметами.
Запрещенные предметы не дошли до зековФото: Из материалов пресс-службы
Во время досмотра 27 августа грузового КАМАЗа, который привез на режимную территорию необходимые для производственных нужд колонии керамзит и мешки с цементом, были обнаружены три свертка. В них были тщательно упакованы семь сотовых телефонов и 13 сим-карт. Неизвестные спрятали их ухищренным способом в мешках с цементом, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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