В Казани зекам пытались доставить телефоны в мешках с цементом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-28T10:18:52+03:00

Вот такую посылку нашли в мешках с цементом Фото: Из материалов пресс-службы

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Благодаря бдительности сотрудников ИК-18 УФСИН Татарстана к зекам, отбывающим наказание в этой колонии, не дошла посылка с запрещенными предметами.

Запрещенные предметы не дошли до зековФото: Из материалов пресс-службы

Во время досмотра 27 августа грузового КАМАЗа, который привез на режимную территорию необходимые для производственных нужд колонии керамзит и мешки с цементом, были обнаружены три свертка. В них были тщательно упакованы семь сотовых телефонов и 13 сим-карт. Неизвестные спрятали их ухищренным способом в мешках с цементом, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU