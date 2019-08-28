2019-08-28T09:58:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл в массовой аварии пострадали люди

Количество пострадавших уточняется
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Авария произошла 27 августа в 16.30 на улице Транспортная в Волжске. Там столкнулись отечественный автомобиль "Лада Гранта" и иномарка Volkswagen Polo. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость и выехал на встречку.

На момент столкновения в салоне отечественной легковушки находилось пять человек - четверо взрослых и один ребенок. В иномарке был только водитель.

В салоне автомобилей после аварии были зажаты люди. На место ликвидации дорожно-транспортного происшествия выдвинулась оперативная группа Волжского аварийно-спасательного формирования. Прибыв на место, оценив обстановку, деблокировали пострадавших, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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