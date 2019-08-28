В Казани приготовят самый большой "Талкыш-калеве"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-28T09:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Казань идет на очередной гастрономический рекорд: решили приготовить самую большую в мире восточную сладость - "Талкыш калеве". Мероприятие пройдет 31 августа в 11.30 в Национальном Комплексе "Туган Авылым". Этот рекорд решили приурочить ко Дню рождения комплекса.

Всех, кто придет и станет свидетелем уникального события, ожидают как само зрелище приготовления лакомства, так и большая развлекательная программа, выступление певцов, розыгрыш приятных подарков от ресторана и партнеров. Каждый, кто прибудет на праздник, получит угощение от поваров.

СПРАВКА "КП"

Талкыш калеве - восточная сладость, которую готовят из пшеничной муки, топленого масла, мёда, сахара и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU