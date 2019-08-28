В Казани задержали перекупщиков билетов на закрытие WorldSkills

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-28T09:00:10+03:00

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Спрос билетов на церемонию закрытия "WorldSkills Kazan 2019" был огромный, и этим решили воспользоваться перекупщики. Они покупали билеты и затем реализовывали их с наценкой от 100 до 300%. Троих из таких "предпринимателей" задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Казани.

- Проведены проверки в местах вероятного появления распространителей билетов, а также мониторинг информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», - рассказали в УМВД Казани.

Удалось установить трех перекупщиков. Двое - жители столицы Татарстана, один - москвич. Один из казанцев продавал три билета за шесть тысяч рублей. Сам же каждый из них покупал за 1 тысячу рублей. Максимально "наварился" второй казанец - купил билет за 500 рублей, а перепродал уже за 3 тысячи рублей. Москвич продавал билеты в три раза дороже, вместо 500 рублей просил 1500 рублей.

- В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" КоАП РФ, - прокомментировали в МВД Татарстана. - За каждый проданный билет им грозит штраф до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU