Теперь с чемпионскими годами на воротнике: "Ак Барс" презентовал новую форму на сезон
Изменения и не сразу заметишь невооруженным глазом
Фото: ХК "Ак Барс".
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"Ак Барс" представил новую форму на предстоящий сезон. Фотографии появились на официальной странице клуба в Твиттере.
"Обновлённая форма на сезон 19/20. Нанесли чемпионские годы на воротник, перевели спонсорские логотипы в монохром и модернизировали стилистическое написание названия клуба", - написано в сообщении.
Отметим, что новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Свой первый матч "Ак Барс" проведет 3 сентября. Казанцы сыграют в гостях против ЦСКА. Первый поединок на родном льду запланирован на 13 сентября. В гости к "барсам" приедет "Магнитка".
ИСТОЧНИК KP.RU