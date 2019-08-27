Теперь с чемпионскими годами на воротнике: "Ак Барс" презентовал новую форму на сезон

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-27T18:45:07+03:00

Изменения и не сразу заметишь невооруженным глазом

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"Ак Барс" представил новую форму на предстоящий сезон. Фотографии появились на официальной странице клуба в Твиттере.

"Обновлённая форма на сезон 19/20. Нанесли чемпионские годы на воротник, перевели спонсорские логотипы в монохром и модернизировали стилистическое написание названия клуба", - написано в сообщении.

Отметим, что новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Свой первый матч "Ак Барс" проведет 3 сентября. Казанцы сыграют в гостях против ЦСКА. Первый поединок на родном льду запланирован на 13 сентября. В гости к "барсам" приедет "Магнитка".

ИСТОЧНИК KP.RU