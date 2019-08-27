В Казани восстановили сломанную вандалами остановку

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-27T17:58:19+03:00

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В Казани остановочный павильон по улице Павлюхина, стекла в котором разбили вандалы, восстановлен.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что вандалы «поработали» изуродовали остановку. Ее удалось восстановить благодаря тому, что остановка является также рекламной конструкцией и принадлежит рекламной фирме (на сегодняшний день в городе 95 остановок обслуживаются за счет рекламных агентств и компаний). В случаях же, когда остановка не несет дополнительных функций, восстановить ее быстро достаточно сложно, ведь это требует дополнительного финансирования, а значит, процесс замены может затянуться.

Поэтому администрация города просит горожан бережнее относиться к общественным пространствам, объектам благоустройства и малым архитектурным формам. Только совместными усилиями можно поддерживать город чистым и благоустроенным.

ИСТОЧНИК KP.RU