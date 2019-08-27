В Татарстане отремонтировали дорогу из Актаныша в Поисево

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-27T17:30:29+03:00

Этот участок важен для водителей, которые едут из Татарстана в Башкирию

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В Актанышском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Актаныш-Поисево на участке от 6,34 до 8,9 километра. На данном участке дороги существует интенсивное движение автотранспорта, в том числе грузового. Также дорога ведет в паромной переправе на реке Белая у населенного пункта Азякуль. Переправа связывает Татарстан с Башкортостаном.

Дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения, ширина проезжей части составляет 7 м. В ходе ремонта снято старое покрытие, уложены выравнивающий слой и верхний слой из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10. В ходе ремонта укреплены обочины из щебня по 2 м с каждой стороны, установлены 7 дорожных знаков и нанесена дорожная разметка. Объем финансирования составил 28 миллионов 400 тысяч рублей.

Напомним, что в Татарстане в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 75 объектов региональной сети протяженностью 108,3 км. На данный момент в полном объеме отремонтированы 68 объектов, работы ведутся на 7. Выполнение составляет 99%. Ремонт запланировано завершить в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU