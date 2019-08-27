В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-27T16:39:21+03:00

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Настоящий подвиг совершил 25 августа утром, в 9.50, 29-летний сотрудник полиции Марий Эл. Инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД ОМВД Моркинского района Денис Смирнов находился на службе и проводил рейд по водителям, когда к нему прибежал запыхавшийся мальчик и закричал, что на озере Энсул тонет его дедушка.

Офицер полиции побежал на место ЧП, и по дороге мальчик ему рассказал, что 66-летний пенсионер ловил рыбу на берегу. В какой-то момент мужчина упал в воду и не смог выбраться на берег самостоятельно.

- Времени на то, чтобы раздеться, уже не было, - рассказал "КП-Казань" лейтенант полиции Денис Смирнов. - На ходу только успел форменную куртку скинуть, и бросился в воду. Тут еще один мужчина подоспел, вот мы и вытащили вместе этого пенсионера.

Спасатели вызвали "скорую" и передали его медикам. Как сообщили в МВД Марий Эл, угрозы жизни для пострадавшего нет, а его родственники выразили слова благодарности полицейскому.

СПРАВКА "КП"

Денис Смирнов в полиции служит с 2014 года, он женат и воспитывает ребенка. Его сыну 1 год и 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU