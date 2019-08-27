2019-08-27T16:24:46+03:00
Спорт

Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"

Егор Сорокин может покинуть казанский клуб до закрытия трансферного окна
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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У российских футбольных клубов осталось меньше недели, чтобы усилить свой состав. Трансферное окно официально закроется 2 сентября. Будет ли кого-то еще приобретать казанский "Рубин" - пока не ясно. А вот потерять одного из футболистов казанцы еще могут.

Так, по данным известного журналиста Нобеля Арустамяна, Егор Сорокин до закрытия трансферного окна может перейти в "Краснодар". Переговоры между клубами уже идут.

Отметим, что ранее интерес к Сорокину приписывали питерскому "Зениту" и московскому "Спартаку". Впрочем, игрок решил остаться в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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