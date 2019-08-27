2019-08-27T15:40:17+03:00
Общество

В Казани прогнозируют дождь и сильный ветер

Температура воздуха 28 августа не превысит 13 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют почти во всех районах республики.Дождь прогнозируют почти во всех районах республики.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Последние дни лета в Казани не радуют жителей столицы Татарстана теплой погодой. Так, 28 августа в городе ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный порывами до 16-21 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем – 11-13 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем – до 15 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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