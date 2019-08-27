В Чувашии прошла успешная операция на сердце 99-летней женщины
Врачей к 99-летней жительнице Чебоксар вызвали родственники. Пенсионерка жаловалась на общую слабость и сильные боли в груди. Во время осмотра выяснилось, что женщине срочно необходимо сделать операцию - экстренную коронарографию.
- При помощи данной методики можно точно определить характер, локализацию и степень сужения сосудов, кровоснабжающих сердце, для определения дальнейшей тактики лечения, - рассказали в республиканском кардиодиспансере. - Выявлена острая закупорка тромбом крупной ветви коронарных артерий.
В итоге 99-летней пациентке в экстренном порядке по жизненным показаниям выполнена имплантация стента в тромбированный сосуд. Операцию сделали под местной анестезией, через небольшой прокол в коже. В артерию был введен катетер, через который в области пораженного участка установлен коронарный стент.
Спустя некоторое время пенсионерку выписали с улучшением состояния.
ИСТОЧНИК KP.RU
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