В Чувашии прошла успешная операция на сердце 99-летней женщины

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-27T14:58:07+03:00

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Врачей к 99-летней жительнице Чебоксар вызвали родственники. Пенсионерка жаловалась на общую слабость и сильные боли в груди. Во время осмотра выяснилось, что женщине срочно необходимо сделать операцию - экстренную коронарографию.

- При помощи данной методики можно точно определить характер, локализацию и степень сужения сосудов, кровоснабжающих сердце, для определения дальнейшей тактики лечения, - рассказали в республиканском кардиодиспансере. - Выявлена острая закупорка тромбом крупной ветви коронарных артерий.

В итоге 99-летней пациентке в экстренном порядке по жизненным показаниям выполнена имплантация стента в тромбированный сосуд. Операцию сделали под местной анестезией, через небольшой прокол в коже. В артерию был введен катетер, через который в области пораженного участка установлен коронарный стент.

Спустя некоторое время пенсионерку выписали с улучшением состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU