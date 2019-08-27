2019-08-27T14:33:55+03:00
Спорт

Казань впервые примет этап Кубка мира по мотосерфингу

Соревнования пройдут с 29 августа по 1 сентября
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.
Изменить размер текста:

В Казани с 29 августа по 1 сентября впервые в пройдет UIM Этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования в развернутся в акватории реки Казанка, прилегающей к Центру семьи «Казан». Участниками станут около 50 спортсменов более чем из 10 стран мира.

Гонки продлятся 3 дня: 30 августа спортсмены испытают трассу и проведут первые квалификационные заезды, 31 августа начнется соревновательная часть, а 1 сентября пройдут финальные гонки.

Вход для гостей и посетителей соревнований свободный. Наблюдать за гонками можно будет с открытых площадок, находящихся поблизости.

СПРАВКА КП:

Мотосерфинг – это микс мотоспорта и сёрфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака
Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"
В Марий Эл иномарка сбила насмерть пешехода-женщину на загородной трассе
В Казани прогнозируют дождь и сильный ветер
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Чувашии прошла успешная операция на сердце 99-летней женщины
В Татарстане открывается выставка "Дети войны"
В Казани спасатели выручили четырехлетнего мальчика
29 августа УНИКС сыграет товарищеский матч с клубом «Купол – Родники»
В Чувашии пьяный подросток совершил аварию, в которой погиб человек
Шесть районов Казани 28 августа оставят без света
Гостям WorldSkills в Казани понравилось школьное питание
В Казани на месяц перекрыли движение по улице Торфяной
Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшей в квартире женщине
Рабочая группа по реализации проекта «Наш двор» провела круглый стол, на котором подвела промежуточные итоги встреч с жителями многоквартирных домов
В Татарстане может появиться трасса для биатлона
Гости "Вкусной Казани" за три дня съели 15 тонн еды
В казанский зооботсад привезли крокодилов
В Нижнекамске водитель сбил во дворе дома ребенка с собакой
В Чебоксарах водитель сбил инспектора ДПС
В Татарстане после ДТП с возгоранием погибли два человека