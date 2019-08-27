Казань впервые примет этап Кубка мира по мотосерфингу
В Казани с 29 августа по 1 сентября впервые в пройдет UIM Этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования в развернутся в акватории реки Казанка, прилегающей к Центру семьи «Казан». Участниками станут около 50 спортсменов более чем из 10 стран мира.
Гонки продлятся 3 дня: 30 августа спортсмены испытают трассу и проведут первые квалификационные заезды, 31 августа начнется соревновательная часть, а 1 сентября пройдут финальные гонки.
Вход для гостей и посетителей соревнований свободный. Наблюдать за гонками можно будет с открытых площадок, находящихся поблизости.
СПРАВКА КП:
Мотосерфинг – это микс мотоспорта и сёрфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе.
ИСТОЧНИК KP.RU