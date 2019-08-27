В Казани спасатели выручили четырехлетнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-27T13:34:57+03:00

Мальчик не смог вытащить пальчик сам Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП произошло 26 августа, в понедельник, в 20.27 в квартире на улице Братьев Касимовых в Приволжском районе столицы Татарстана. Четырехлетний жилец этой квартиры из любознательности во время исследования очередной игрушки засунул свой пальчик в узское отверстие. Обратно вытащить его не смог. Палец посинел, и мама мальчика позвонила по телефону "112".

На помощь ребенку и его родителям приехали сотрудники дежурной смены ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Чуть больше часа им понадобилось, чтобы высвободить пальчик мальчика из деревянной детали.

- Ребёнок не пострадал, передан родителям, - сообщили в МЧС Татарстана. - Проведена беседа о безопасности детей в быту.

ИСТОЧНИК KP.RU