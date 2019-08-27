29 августа УНИКС сыграет товарищеский матч с клубом «Купол – Родники»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-27T13:20:40+03:00

Игра открыта для болельщиков, после нее состоится автограф-сессия

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29 августа казанский УНИКС проведет первый домашний матч в новом сезоне 2019-2020. Казанцы встретятся в малом зале Баскет-холла в товарищеской игре с ижевской командой «Купол - Родники».

Эта встреча будет открыта для болельщиков. Более того, сразу после матча состоится автограф-сессия казанской команды. Начало игры назначено на 19:00.

Также УНИКС планирует провести в Казани игру с командой «Восток 65» из Южно-Сахалинска. Далее казанцы проведут три сбора. Первые два состоятся заграницей. Сначала татарстанская команда примет участие в турнире Gloria Cup, который пройдет в Турции с 4 по 9 сентября.

После этого спортсмены отправится в Грецию, где встретится с «Олимпиакосом» и сыграет в турнире Промитеас в Патрах 14-15 сентября. Завершат предсезонную подготовку казанцы в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября.

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU