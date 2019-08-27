2019-08-27T13:20:40+03:00
Спорт

29 августа УНИКС сыграет товарищеский матч с клубом «Купол – Родники»

Игра открыта для болельщиков, после нее состоится автограф-сессия
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
После матча состоится автограф-сессия.После матча состоится автограф-сессия.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

29 августа казанский УНИКС проведет первый домашний матч в новом сезоне 2019-2020. Казанцы встретятся в малом зале Баскет-холла в товарищеской игре с ижевской командой «Купол - Родники».

Эта встреча будет открыта для болельщиков. Более того, сразу после матча состоится автограф-сессия казанской команды. Начало игры назначено на 19:00.

Также УНИКС планирует провести в Казани игру с командой «Восток 65» из Южно-Сахалинска. Далее казанцы проведут три сбора. Первые два состоятся заграницей. Сначала татарстанская команда примет участие в турнире Gloria Cup, который пройдет в Турции с 4 по 9 сентября.

После этого спортсмены отправится в Грецию, где встретится с «Олимпиакосом» и сыграет в турнире Промитеас в Патрах 14-15 сентября. Завершат предсезонную подготовку казанцы в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября.

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл полицейский спас тонущего рыбака
Лидер "Рубина" может уйти в "Краснодар"
В Марий Эл иномарка сбила насмерть пешехода-женщину на загородной трассе
В Казани прогнозируют дождь и сильный ветер
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Чувашии прошла успешная операция на сердце 99-летней женщины
Казань впервые примет этап Кубка мира по мотосерфингу
В Татарстане открывается выставка "Дети войны"
В Казани спасатели выручили четырехлетнего мальчика
В Чувашии пьяный подросток совершил аварию, в которой погиб человек
Шесть районов Казани 28 августа оставят без света
Гостям WorldSkills в Казани понравилось школьное питание
В Казани на месяц перекрыли движение по улице Торфяной
Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшей в квартире женщине
Рабочая группа по реализации проекта «Наш двор» провела круглый стол, на котором подвела промежуточные итоги встреч с жителями многоквартирных домов
В Татарстане может появиться трасса для биатлона
Гости "Вкусной Казани" за три дня съели 15 тонн еды
В казанский зооботсад привезли крокодилов
В Нижнекамске водитель сбил во дворе дома ребенка с собакой
В Чебоксарах водитель сбил инспектора ДПС
В Татарстане после ДТП с возгоранием погибли два человека