В Татарстане открывается выставка "Дети войны"

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-27T14:15:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже 1 сентября в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике откроется тематическая выставка «Дети и война». Эта экспозиция создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы, а также музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии и Китая.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные фотографии, которые расскажут о преступлениях против детей на оккупированных немецкими фашистами и японскими милитаристами территориях. Будут опубликованы фото-свидетельства об охоте гитлеровцев на маленьких евреев и цыган, о том, как выживали юные ленинградцы во времена блокады и о том как ради Победы в тылу трудились советские школьники. Отельная экспозиция расскажет о сыновьях полков и немецком студенческом сопротивлении фашизму.

- На выставке представят более 100 исторических снимков, запечатлевших портреты маленьких героев войны и жизнь детей того времени, - сообщили в пресс-службе музея. - Кроме того, посетители увидят более 20 исторических документов: письма на фронт, наградные листы, регистрационные карточки.

Экспозиция будет работать до 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU