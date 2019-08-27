Гостям WorldSkills в Казани понравилось школьное питание

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-27T12:01:20+03:00

Особенно по душе им пришлись рыбный киш и фаршированные цукини

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В ресторанном комплексе на территории «Казань Экспо» накануне состоялся круглый стол на тему «Формула школьного питания». Своим опытом с российскими специалистами обменялись представители команд WorldSkills из Белоруссии и Казахстана.

На круглом столе генеральный директор департамента Рима Мухамедшина представила гостям систему организации школьного питания в Казани, после чего участники поделились своими проблемами. Выяснилось, к примеру, что белорусские дети не очень любят есть супы, в то время как казанские школьники отказываются от рыбных блюд.

А после обсуждения гости смогли попробовать блюда из меню казанских школ. Особенно они отметили рыбный киш и новое блюдо, которое появится в меню в новом учебном году - фаршированные цукини.

ИСТОЧНИК KP.RU