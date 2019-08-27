В Казани на месяц перекрыли движение по улице Торфяной
Ремонтные работы продлятся до 30 сентября
Ограничение связано с проведением ремонтных работ улично-дорожной сети.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. Так, до 30 сентября ограничено движение транспорта по улице Торфяная. На участке от Сибирского тракта до улицы Возвышенная. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Согласно документу на период с 31 августа до 30 сентября закрывается Сибирский тракт на участке от проспекта Хусаина Ямашева до улицы Торфяная.
- Ограничение связано с проведением ремонтных работ улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU