Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшей в квартире женщине

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-27T11:29:37+03:00

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Минувшим днем в службу спасения поступил звонок из дома по улице Промышленной, что в Ульяновске. Звонивший сообщил, что его соседка громко просит о помощи в своей квартире.

На место оперативно прибыл отряд городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Уласюка и бригада медиков.

Для минимализации материального ущерба имуществу пенсионерки спасатели за несколько минут спилили бензорезом ригель замка и открыли дверь. Врачи оказали медицинскую помощь лежащей на полу женщине, от госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU