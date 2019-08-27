Ульяновские спасатели пришли на помощь упавшей в квартире женщине
Крики о помощи услышали соседи потерпевшей
От госпитализации женщина отказалась.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим днем в службу спасения поступил звонок из дома по улице Промышленной, что в Ульяновске. Звонивший сообщил, что его соседка громко просит о помощи в своей квартире.
На место оперативно прибыл отряд городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Уласюка и бригада медиков.
Для минимализации материального ущерба имуществу пенсионерки спасатели за несколько минут спилили бензорезом ригель замка и открыли дверь. Врачи оказали медицинскую помощь лежащей на полу женщине, от госпитализации она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU