2019-08-27T11:22:10+03:00
Общество

Рабочая группа по реализации проекта «Наш двор» провела круглый стол, на котором подвела промежуточные итоги встреч с жителями многоквартирных домов

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Фото: Единая Россия.Фото: Единая Россия.
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Рабочая группа по реализации проекта «Наш двор» провела круглый стол, на котором подвела промежуточные итоги встреч с жителями многоквартирных домов.

«На сегодняшний день кандидаты в депутаты Государственного Совета РТ от «Единой России» провели уже 611 встреч по всей республике», - отметила координатор проекта, Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Жители предлагают свои варианты благоустройства дворов, которые будут проанализированы и собраны в рекомендации для составления типового проекта. Также на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов Государственного Совета РТ, пройдет массовое анкетирование, чтобы каждый гражданин смог высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий.

С инициативой о разработке новой республиканской программы по благоустройству и обновлению дворов члены фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ выступили в апреле этого года. Поводом послужили обращения жителей республики, а также вопросы, поднимаемые во время регулярных встреч депутатов-единороссов с населением.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту инициативу и дал поручение собрать конкретные предложения жителей и подготовить целевую программу «Наш двор». 20 августа 2019 г. он объявил, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. На реализацию программы будет направлено 50 млрд. рублей, в т.ч. за счет доходов нефтяных компаний республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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