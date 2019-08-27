В Татарстане может появиться трасса для биатлона

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-27T11:00:15+03:00

Она может расположиться в поселке Мирный

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В Татарстане могут построить лыжно-биатлонный комплекс. Он может расположиться в поселке Мирный. Накануне состоялось совещание по данному вопросу.

Лыжно-биатлонный комплекс планируется построить рядом со спортивным центром «Динамо» в казанском поселке Мирный. Проект включает лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины. Реализовать строительство предлагается в пять этапов.

Предполагается, что на территории нового спортивного комплекса будут созданы все условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований различного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU