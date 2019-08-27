2019-08-27T10:35:57+03:00
Общество

Гости "Вкусной Казани" за три дня съели 15 тонн еды

Для посетителей мероприятия работали пять зон
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который проходил в столице Татарстана с 23 по 25 августа, посетили 65 тысяч человек. За три дня было съедено более 15 тонн еды и выпито больше 3 тонн напитков.

Шестой по счету фестиваль побил сразу несколько рекордов: по количеству зон, участников и посетителей. Для гостей работали 155 павильонов, в которых свои угощения и товары представили рестораны и кафе города, производители сувенирной и фермерской продукции, мороженого и другие.

В этом году фестиваль был поделен на 5 тематических зон. В одной из них гостей угощали блюдами татарской кухни. Здесь были представлены ведущие национальные кафе и рестораны Казани. Для посетителей провели дегустации, конкурсы и музыкальные флешмобы. Новаторы национальной кухни приготовили татбургер с кониной, мороженое со вкусом чак-чака и провели мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни уровня ресторанов, удостоенных звезд Мишлен.

В фестивальной зоне «Кухни мира» рестораны европейской, средиземноморской, кавказской, азиатской, американской и японской кухни, действующие в городе, организовали продажу своих лучших блюд. Также прошли короткие мастер-классы по приготовлению блюд и презентованы уникальные рецепты. На этой площадке состоялись показательные выступления чемпиона России и одного из лучших пиццайоло города Федора Титенка. Кроме того, повара одного из узбекских ресторанов города научили гостей готовить и есть настоящий плов.

Одной из самых уютных зон фестиваля стала площадка «Стрит-фуд и кухни на колесах». Кроме казанских участников свою версию стрит-фуда представили гости из Ульяновска, Ижевска и Самары.

На отдельных площадках для посетителей также представили сладости и напитки, сувенирную продукцию, организовали лекторий и детскую игровую зону.

Впервые на фестивале можно было приобрести торт «Казань» - новый гастрономический бренд города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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