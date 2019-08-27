В казанский зооботсад привезли крокодилов
Для нового казанского зооботсада "Река Замбези" продолжают закупать животных. Очередной ценный груз - четыре крокодила, поступили из Праги. На осмотр прибывших животных в Международный аэропорт «Казань» отправились специалисты Россельхознадзора Татарстана - государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Россиии и транспорте.
Они провели досмотр партии и оформление ветеринарных сопроводительных документов на четыре головы крокодилов.
- Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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