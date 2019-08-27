В казанский зооботсад привезли крокодилов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-27T09:56:13+03:00

Сейчас крокодилы находятся на карантине Фото: Из материалов пресс-службы

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Для нового казанского зооботсада "Река Замбези" продолжают закупать животных. Очередной ценный груз - четыре крокодила, поступили из Праги. На осмотр прибывших животных в Международный аэропорт «Казань» отправились специалисты Россельхознадзора Татарстана - государственные инспекторы отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Россиии и транспорте.

Они провели досмотр партии и оформление ветеринарных сопроводительных документов на четыре головы крокодилов.

- Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU