В Чебоксарах водитель сбил инспектора ДПС
Наезд на сотрудника Госавтоинспекции произошел 24 августа в 21.00 на улице Пирогова в столице Чувашии. Проезд по улице Пирогова был временно ограничен из-за проведения массовых мероприятий и трассу перекрывали два сотрудника ДПС. 29-летний водитель «Лады Гранты» проигнорировал запрет сотрудника ДПС, резко начал движение, зацепив боковым зеркалом заднего вида полицейского, умчался с места дорожно-транспортного происшествия.
На помощь коллеге бросились сотрудники ДПС, через несколько минут они задержали злоумышленника.
- За оставление места ДТП водитель «Лады Гранта» привлечен к административной ответственности, - сообщили в МВД Чувашии. - По факту инцидента СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.
Момент наезда на сотрудника ДПС в Чебоксарах.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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