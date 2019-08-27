В Чебоксарах водитель сбил инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-27T09:00:27+03:00

Офицер перегородил проезд автомобилю из-за перекрытия дорог на День города [видео]

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Наезд на сотрудника Госавтоинспекции произошел 24 августа в 21.00 на улице Пирогова в столице Чувашии. Проезд по улице Пирогова был временно ограничен из-за проведения массовых мероприятий и трассу перекрывали два сотрудника ДПС. 29-летний водитель «Лады Гранты» проигнорировал запрет сотрудника ДПС, резко начал движение, зацепив боковым зеркалом заднего вида полицейского, умчался с места дорожно-транспортного происшествия.

На помощь коллеге бросились сотрудники ДПС, через несколько минут они задержали злоумышленника.

- За оставление места ДТП водитель «Лады Гранта» привлечен к административной ответственности, - сообщили в МВД Чувашии. - По факту инцидента СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/728277" frameborder="0"></iframe> Момент наезда на сотрудника ДПС в Чебоксарах.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU