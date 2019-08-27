В Татарстане после ДТП с возгоранием погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-27T07:52:37+03:00

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Столкновение двух автомобилей - отечественной "Лады Ларгус" и иномарки-микроавтобуса произошло под утро 27 августа. По предварительным данным, на большой скорости столкнулись два автомобили, и после ДТП микроавтобус вылетел в кювет. Там автомобиль загорелся, и водитель не успел покинуть салон. Он погиб на месте.

Смертельные травмы получил и водить отечественного автомобиля.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и "скорой медпомощи".

Автомобиль сгорел после аварииФото: соцсети

Выясняются причины аварии и возгорания автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU