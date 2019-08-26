Сгоревший в Казани детсад работал без лицензии

26 Авг. 20:38 2019-08-26T20:38:06+03:00

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Выясняя причины возгорания в детском саду на улице Привольной в поселке Константиновка Казани, которое произошло 26 августа в 16.49, сотрудники МЧС Татарстана затребовали у руководства учебного заведения документы.

Оказалось, что детский сад "Земля детей" работал без лицензии и разрешительных документов, он не входил в реестр детсадов. Проверки от МЧС Татарстана там не проводили в связи с тем, что официальные органы не уведомили о создании частного детсада в поселке Константиновка.

- Детсад там был нелегальный, - сообщил источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Обучение шло на татарском языке, заведение позиционировало себя как детсад для мусульманских детей.

Напомним, что на момент возгорания в детсаду находились 14 детей и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU