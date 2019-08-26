В Чувашии Госавтоинспекторы доставили в больницу двухлетнюю травмированную девочку

26 Авг. 21:07 2019-08-26T21:07:11+03:00

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ЧП произошло в семье жителей поселка Сурское 25 августа. Двухлетняя дочь супругов сломала ножку, и ее необходимо было срочно доставить в больницу. Отец решил сделать это самостоятельно, чтобы не терять время, но на 18-м километре его иномарка попала в пробку.

Рядом находился патрульный экипаж ДПС УГИБДД МВД Чувашии.

Отец девочки попросил о помощи офицеров полиции старшего лейтенанта полиции Сергея Леонтьева, лейтенанта полиции Александра Горшкова и младшего лейтенанта полиции Виталия Герасимова

О случившемся полицейские незамедлительно сообщили в дежурную часть и, включив проблесковые маячки, специальные звуковые сигналы, патрульные сопроводили автомашину с маленьким пациентом до ДРКБ.

- Девочке оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в МВД Чувашии. - Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU