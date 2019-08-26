В Казани горит частный детсад

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-26T17:57:56+03:00

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ЧП в поселке Константиновка в пригороде столицы Татарстана: пока по неизвестной причине загорелось здание частного детского сада. Проезжающий мимо водитель успел запечатлеть, как местные жители бросились на помощь. Они начали вручную открывать автоматические железные ворота, освобождая проезд для пожарных автомашин.

На записи видно, что густой черный дым клубами выбирается наружу из трех окон второго этажа. Еще из двух окон выбиваются языки пламени.

Рядом с детсадом собираются местные жители.

В МЧС Татарстана сообщили, что в 16.49 на момент возгорания в детсаду "Земля детей" находились 14 детей и два воспитателя. Все они самостоятельно покинули здание. В 17.16 - ликвидация открытого горения.

ИСТОЧНИК KP.RU