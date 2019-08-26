2019-08-26T17:57:56+03:00
Происшествия

В Казани горит частный детсад

Жители поселка Константиновка бросились на помощь, не дожидаясь приезда пожарных
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП в поселке Константиновка в пригороде столицы Татарстана: пока по неизвестной причине загорелось здание частного детского сада. Проезжающий мимо водитель успел запечатлеть, как местные жители бросились на помощь. Они начали вручную открывать автоматические железные ворота, освобождая проезд для пожарных автомашин.

На записи видно, что густой черный дым клубами выбирается наружу из трех окон второго этажа. Еще из двух окон выбиваются языки пламени.

Рядом с детсадом собираются местные жители.

В МЧС Татарстана сообщили, что в 16.49 на момент возгорания в детсаду "Земля детей" находились 14 детей и два воспитателя. Все они самостоятельно покинули здание. В 17.16 - ликвидация открытого горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане выпускники университета Иннополис получили сертификаты на покупку квартиры
В Казани отремонтировали свыше 70% подростковых клубов
В Заинском районе к 1 сентября откроются четыре новые школы и школа для особенных детей
В Татарстане спасатели сняли с шестиметровой опоры моста мужчину
27 августа на четырех перекрестках Набережных Челнов отключат светофоры
В Казани второклассники впервые получат Дневники юных экологов
Мать-одиночку из Татарстана обеспечили необходимым лекарством только после вмешательства прокуратуры
"Подташнивать начинает со второй недели": мэр Казани Ильсур Метшин пошутил о начале нового учебного года
На этой неделе «Ак Барс» представит состав на новый сезон
"За неоднократное игнорирование обращений жителей города": Глава Ульяновска уволил двух начальников упралений
В Казани состоится чемпионат России по аквабайку
WorldSkills 2019 в Казани: медпомощь участникам чемпионата оказывают 120 медработников
«Потерпите, набережная загружается»: благоустройство набережной у озера Кабан в Казани закончится весной 2020 года
Последняя неделя лета в Татарстане будет холодной и дождливой
27 августа в Казань приедет Президент России Владимир Путин
Новогоднее оформление Казани в 2019 году обойдется в 99 миллионов рублей
Данис Зарипов на Кубке ЛЖД: В новом сезоне «Ак Барс» будет злым и умным барсом