Мать-одиночку из Татарстана обеспечили необходимым лекарством только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-26T17:26:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Татарстана смогла добиться бесплатного выделения лекарства. Она страдает тяжелым орфанным заболеванием. По жизненным показаниям ей назначен лекарственный препарат - икатибанд «Фиразир». Этот препарат внесен в список жизненно необходимых и важнейших медикаментов. Однако в бесплатном предоставлении лекарства женщине медицинские организации отказали.

Впрочем, дама не растерялась и написала заявление в прокуратуру Советского района города Казани. В результате проверки факт подтвердился.

- В целях защиты прав матери-одиночки прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения о признании бездействия ведомства незаконным и возложении на него обязанности обеспечить нуждающееся лицо необходимыми лекарственными препаратами. После вмешательства надзорного ведомства женщина обеспечена необходимым лекарственным препаратом, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU