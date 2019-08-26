В Казани отремонтировали свыше 70% подростковых клубов

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-26T19:50:45+03:00

В 2020 году планируется отремонтировать еще 13 подобных учреждений Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Казани с 2013 года работает программа капительного ремонта подростковых клубов. На данный момент обновлены 40 учреждений из 57 имеющихся. Вместе с тем, выполнение программы 2019 года составляет 91%. Об этом сообщил замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин на еженедельном «деловом понедельнике».

В процессе капремонта в учреждениях производят замену инженерных сетей, восстанавливают санузлы, душевые, а также кабинеты и залы для занятий. Кроме того, у зданий обновляют фасады и входные группы. Инвентарь и оборудование клубов также обновлению.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Отметим, что в 2019 году проводится ремонт 14 подростковых клубов. На работы было выделено более 43 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы с 2013 года составил более 213 миллионов рублей.

В 2020 году планируется отремонтировать еще 13 подобных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU