2019-08-26T19:50:45+03:00
Общество

В Казани отремонтировали свыше 70% подростковых клубов

Выполнение программы 2019 года составляет 91%
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2020 году планируется отремонтировать еще 13 подобных учрежденийВ 2020 году планируется отремонтировать еще 13 подобных учрежденийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Казани с 2013 года работает программа капительного ремонта подростковых клубов. На данный момент обновлены 40 учреждений из 57 имеющихся. Вместе с тем, выполнение программы 2019 года составляет 91%. Об этом сообщил замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин на еженедельном «деловом понедельнике».

В процессе капремонта в учреждениях производят замену инженерных сетей, восстанавливают санузлы, душевые, а также кабинеты и залы для занятий. Кроме того, у зданий обновляют фасады и входные группы. Инвентарь и оборудование клубов также обновлению.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Отметим, что в 2019 году проводится ремонт 14 подростковых клубов. На работы было выделено более 43 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы с 2013 года составил более 213 миллионов рублей.

В 2020 году планируется отремонтировать еще 13 подобных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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